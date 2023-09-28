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Экс-полузащитник «Волги» задержан за похищение, избиение и вымогательство

Также бывший футболист выступал за «Зенит».
Экс-полузащитник «Волги» задержан за похищение, избиение и вымогательство
28 сентября 2023 16:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Волга" (Нижний Новгород)

Экс-футболист «Волги» Андрей Чурин был задержан полицией, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, Чурин с четырьмя людьми похитил человека и избивал его с требованием вернуть долг размером 1 100 000 рублей.

Пострадавший согласился выполнить требования, но пришел на передачу первой части денег под контролем полиции, к которой заранее обратился. Правоохранительные органы задержали Чурина и организатора преступления Владимира Федосеева.

Чурин - воспитанник «Волги» и выступал за клуб до 2015 года, из которого перешёл в московский «Зенит», спустя два года полузащитник завершил карьеру в столичном «Зорком».

источник: Телеграм-канал 112
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