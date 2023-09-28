2DROTS и «Химки» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Тренерские штабы 2DROTS и «Химок» назвали стартовые составы команд на матч 1/32 финала Кубка России.

2DROTS: Сычёв, Гудаев, Сальников, Семенов, Логинов, Скляр Эдамс, Манаев, Степанов, Ослоновский, Шерешков, Клуцей.

«Химки»: Митрюшкин, Мохаммад, Скворцов, Терехов, Волков, Магомедов, Берковский, Нетфуллин, Касимов, Панченко, Садыгов.

Очная встреча 2DROTS и «Химок» пройдёт в четверг, 28 сентября на стадионе «Москвич». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.