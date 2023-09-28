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Бывший владелец «Спартака» Федун выставил на продажу своё имущество в России

Функционер владел московским клубом на протяжении 18 лет.
28 сентября 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Экс-владелец и президент «Спартака» Леонид Федун продаёт своё имущество в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, 67-летний предприниматель выставил на продажу квартиру премиум-класса в центре Москвы, а также яхту, которая была оформлена по спецзаказу бизнесмена. Сообщается, что квартира продаётся за 150 миллионов рублей, а яхта за 99 миллионов евро.

Федун с 2004 по лето 2022 года являлся владельцем и президентом московского «Спартака». При его руководстве красно-белые завоевали чемпионство РПЛ в 2017 году.

источник: «Советский спорт»
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