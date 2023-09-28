Бывший владелец «Спартака» Федун выставил на продажу своё имущество в России

Экс-владелец и президент «Спартака» Леонид Федун продаёт своё имущество в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, 67-летний предприниматель выставил на продажу квартиру премиум-класса в центре Москвы, а также яхту, которая была оформлена по спецзаказу бизнесмена. Сообщается, что квартира продаётся за 150 миллионов рублей, а яхта за 99 миллионов евро.

Федун с 2004 по лето 2022 года являлся владельцем и президентом московского «Спартака». При его руководстве красно-белые завоевали чемпионство РПЛ в 2017 году.