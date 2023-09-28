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Норвегия объявила об отказе играть с российскими командами

Ранее УЕФА допустила до соревнований сборную до 17 лет.
Норвегия объявила об отказе играть с российскими командами
28 сентября 2023 16:47
автор: Александр Кожевников
автор фото: Алексей Еремин / РФС

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс заявила, что норвежские команды не будут играть против российских в международных турнирах.

«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт на Украине. Мы вправе ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу», — приводит слова Клавенесс РИА «Новости».

Ранее организация заявила о готовности разрешить командам до 17 лет выступать на соревнованиях под своей эгидой. Матчи российских сборных должны проводиться без флага страны, гимна, национальной символики и не на территории РФ.

источник: «РИА Новости»
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