Норвегия объявила об отказе играть с российскими командами

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс заявила, что норвежские команды не будут играть против российских в международных турнирах.

«Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт на Украине. Мы вправе ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу», — приводит слова Клавенесс РИА «Новости».

Ранее организация заявила о готовности разрешить командам до 17 лет выступать на соревнованиях под своей эгидой. Матчи российских сборных должны проводиться без флага страны, гимна, национальной символики и не на территории РФ.