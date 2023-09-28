В ЦСКА сообщили, что не выходили из переговоров по переходу Марио Фернандеса

Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев высказался по поводу заявления защитника «Зенита» Марио Фернандеса о том, что московский клуб вышел из переговоров о переходе футболиста нынешним летом, поэтому он заключил соглашение с питерской командой.

«Мне было больно и неприятно видеть это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом — я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься. Больше мне добавить нечего — и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему», — приводит слова Головлева Sport24.ru.

Фернандес на протяжении десяти лет выступал в составе ЦСКА (2012-2022). Летом прошлого года он приостановил карьеру, однако позже вернулся в профессиональный футбол и в прошедшее межсезонье подписал контракт с «Зенитом». С тех пор за команду Сергея Семака он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.