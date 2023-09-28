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Вильсон Изидор назвал «Зенит» клубом мирового уровня

Француз перешёл в питерскую команду прошедшим летом.
28 сентября 2023 17:08
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением по поводу выступления за сине-бело-голубых.

«Петербург – невероятный и очень красивый, мне тут так нравится! В новом клубе тоже всё замечательно, меня отлично приняли, помогают с адаптацией. В «Зените» топовая инфраструктура, это самый настоящий клуб мирового уровня, я в полном восторге. И это только добавляет желания работать на максимум и доказывать, что я оказался здесь не просто так», – приводит слова 23-летнего футболиста «Чемпионат».

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» в сентябре 2023 года с возможностью выкупа. Он сыграл за команду Сергея Семака три матча и отметился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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