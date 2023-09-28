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2DROTS - «Химки»: гости удвоили преимущество в счёте

Встреча проходит в Москве.
28 сентября 2023 18:05
автор: Александр Кожевников

В Москве в эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка России, в котором встречаются медийная команда 2DROTS и подмосковные «Химки».

На 59-й минуте встречи «Химки» удвоили преимущество в счёте - отличился Равиль Нетфуллин.

Напомним, счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи - отличился Кирилл Панченко, выведя «Химки» вперёд.

На 23-й минуте встречи медийный клуб остался в меньшинстве - с поля был удалён Годфред Клуцей. Спортсмен получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, сотавив свою команду в меньшинстве.

На 46-й минуте встречи в ворота 2DROTS был назначен пенальти - мяч попал в руку защитнику Владиславу Семёнову. Удар с одиннадцатиметровой отметки выполнял Бутта Магомедов, однако Дмитрий Сычёв справился с пенальти.

«Химки», как команда Первой лиги, пропускали предыдущий раунд Кубка России, а 2DROTS в гостях обыграли «Динамо» из Кирова (2:0).

источник: «Советский спорт»
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