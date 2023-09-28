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Министр спорта Татарстана оценил результаты «Рубина» в текущем сезоне РПЛ

В данный момент казанская команда занимает 12-е место в таблице.
28 сентября 2023 18:07
автор: Глеб Шевяков

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о выступлении «Рубина» в РПЛ сезона-2023/2024.

«Любой болельщик хочет, чтобы его команда выигрывала и расстраивается, когда она это не делает. Супер триумфального возвращения не получилось, хотелось, чтобы было так, как нам хотелось. Будем болеть за «Рубин». Что касается кадровых решений, это больше вопрос к руководству клубу. Там создан и попечительский совет, есть и руководство футбольного клуба. Это на их решении — такие нюансы, такая интимная, деликатная сфера», – приводит слова Леонова «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых туров РПЛ «Рубин» располагается на 12-й строчке, имея в своём активе девять очков. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова на своём поле встретятся с «Краснодаром» (30 сентября).

источник: «Спорт-Экспресс»
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