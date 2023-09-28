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Владельцы «Ливерпуля» продали долю в клубе за девятизначную сумму в долларах

Коронавирус даёт о себе знать.
Владельцы «Ливерпуля» продали долю в клубе за девятизначную сумму в долларах
28 сентября 2023 18:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Ливерпуль» объявил о продаже миноритарной доли в клубе инвестиционной компании Dynasty Equity.

Основным владельцем клуба останется Fenway Sports Group, являющийся хозяином «Ливерпуля» с 2010 года.

«Наша долгосрочная приверженность «Ливерпулю» остается такой же сильной, как и прежде. Мы всегда говорили, что если найдется инвестиционный партнер, который подойдет «Ливерпулю», мы воспользуемся этой возможностью, чтобы помочь обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость и будущий рост клуба», - приводит пресс-служба «красных» слова президента FSG Майка Гордона.

Уточняется, что инвестиции будут использованы для погашения банковского долга, возникшего в период пандемии коронавируса.

Британская пресса, в частности, The Guardian, утверждает, что акции были проданы за 100-200 млн долларов

источник: ФК «Ливерпуль»
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