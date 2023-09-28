В Госдуме призвали УЕФА наказывать страны за бойкот матчей

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал УЕФА вводить санкции в отношении стран, бойкотирующих матчи.

Ранее в Шведском футбольном союзе заявили, что организаторы ЧЕ-2024 среди девушек до 17 лет не допустят российскую команду до участия в турнире. При этом футбольные власти Польши, Англии, Литвы, Украины, Латвии, Дании сообщили, что не разрешат командам соревноваться со сборными России.

«Это было ожидаемо. Но УЕФА не будет ни перед кем прогибаться. А к тем, кто будет бойкотировать, нужно применять санкции. Примеру УЕФА, думаю, последуют и остальные спортивные федерации», - цитирует Свищёва ТАСС.

Ранее депутат Госдумы заявил, что Россия не должна быть донором ВАДА.