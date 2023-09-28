«Химки» обыграли 2DROTS и выбили медийную команду из розыгрыша Кубка России

В Москве завершился матч 1/32 финала Кубка России, в котором встречались медийная команда 2DROTS и подмосковные «Химки».

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи - отличился Кирилл Панченко, выведя «Химки» вперёд.

На 23-й минуте встречи медийный клуб остался в меньшинстве - с поля был удалён Годфред Клуцей. Спортсмен получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

На 46-й минуте встречи в ворота 2DROTS был назначен пенальти - мяч попал в руку защитнику Владиславу Семёнову. Удар с одиннадцатиметровой отметки выполнял Бутта Магомедов, однако Дмитрий Сычёв справился с пенальти.

На 59-й минуте встречи «Химки» удвоили преимущество в счёте - отличился Равиль Нетфуллин.

Больше до завершения матча зрители голов не увидели.

«Химки», как команда Первой лиги, пропускали предыдущий раунд Кубка России, а 2DROTS в гостях обыграли «Динамо» из Кирова (2:0).