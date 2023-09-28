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Александр Тарханов объяснил, с чем связаны сложности ЦСКА на старте сезона РПЛ

Армейцы пока далеко от медалей.
28 сентября 2023 18:39
автор: Тимур Пацюк

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов объяснил причины неудач ЦСКА на старте сезона РПЛ.

«Сложности армейцев связаны с короткой скамейкой запасных. Из команды ушли основные игроки, а замену им не нашли. ЦСКА слишком скромно провел трансферную кампанию.

Молодёжь в клубе талантливая, но на то она и молодежь — сложно требовать от 20-летних футболистов стабильности и мастерства. Травмы тоже сыграли свою роль», — цитирует специалиста «РБ-Спорт».

Также Тарханов подчеркнул, что в ЦСКА хорошо выстроена игра и команда должна добавить по возвращении Игоря Дивеева.

Красно-синие с 13 очками занимают 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, летом в ЦСКА перешёл защитник Келлвен, форвард Виктор Давила, вингер Аббосбек Файзуллаев, защитник Мойзес.

источник: «РБ-Спорт»
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