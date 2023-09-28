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Изидор назвал Артёма Дзюбу легендой российского футбола

Форвард вернулся в РПЛ в прошлом году.
28 сентября 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба – очень весёлый, ему всегда хочется только побеждать, у него огромный опыт в футболе, которым он делится с молодыми игроками, а таких в «Локо» достаточно. Я сохраню о нем приятные воспоминания. Думаю, в России Дзюба – настоящая легенда, и это достойно уважения, – приводит слова 23-летнего футболиста «Чемпионат».

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. С тех за команду Михаила Галактионова он сыграл 22 матча, забил десять голов и отдал семь результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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