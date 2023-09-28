«Это не совпадение». Хави высказался о «Жироне», лидирующей в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о «Жироне», занимающей первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Бело-красные набрали в 7 турах 19 очков.

«У «Жироны» много достоинств, это впечатляет. Они уже много лет делают всё хорошо. У команды очень чёткая игровая модель. У главного тренера всё получается эффективно. Это не совпадение», — цитирует Хави Relevo.

Напомним, «Жирона» проводит лишь четвёртый сезон в Примере за всю клубную историю. По итогам чемпионата клуб ни разу не поднимался выше 10-й строчки.

В следующем туре «Жирона» примет на своём поле мадридский «Реал». Встреча состоится 30 сентября, начало – в 19:30 мск.