«Барселона» объявила, что закончила финансовый год с большой прибылью

«Барселона» опубликовала данные из отчёта по финансовому году за сезон-2022/23.

Согласно публикации официального сайта каталонцев, год был завершен с чистой прибылью в размере 304 млн евро. Помог в этом рост коммерческих доходов на 43%, они составили 351 млн евро. «Барселона» нашла 20 новых спонсоров.

Доход от продажи на матчи мужской футбольной команды составил 121 млн евро, при этом продажа билетов на матчи женской команды увеличились на 2,7 млн евро, баскетбольной - на 4,5 млн.

Также клуб продал 15% медиаправ, за которые получил 400 млн евро.

В «Барселоне» утверждают, что продолжают находится в долгах, но они снижаются второй финансовый год подряд.