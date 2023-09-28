Зинедин Зидан назвал условие, при котором готов возглавить «Марсель»

Зинедин Зидан выдвинул требования руководству «Марселя», при выполнения которых он займёт должность главного тренера команды. Об этом сообщает France Bleu Provence.

Как утверждает источник, 51-летний специалист рассчитывает на продажу клуба инвесторам из Саудовской Аравии. Сообщается, что нынешний владелец клуба Фрэнк Маккорт раньше сообщал, что клуб не продаётся и придерживается этого мнения до сих пор.

Зидан в июне 2021 года покинул пост главного тренера «Реала» и находится без работы до сих пор. С королевским клубом он завоевал три Лиги чемпионов подряд.