ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Зинедин Зидан назвал условие, при котором готов возглавить «Марсель»

Французский специалист находится без работы с 2021 года.
28 сентября 2023 18:58
автор: Глеб Шевяков

Зинедин Зидан выдвинул требования руководству «Марселя», при выполнения которых он займёт должность главного тренера команды. Об этом сообщает France Bleu Provence.

Как утверждает источник, 51-летний специалист рассчитывает на продажу клуба инвесторам из Саудовской Аравии. Сообщается, что нынешний владелец клуба Фрэнк Маккорт раньше сообщал, что клуб не продаётся и придерживается этого мнения до сих пор.

Зидан в июне 2021 года покинул пост главного тренера «Реала» и находится без работы до сих пор. С королевским клубом он завоевал три Лиги чемпионов подряд.

источник: «Советский спорт»
Вратарь «Химок» Митрюшкин: 2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная
Красно-чёрным навязали борьбу.
28.09.2023 19:11
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Стыдобища и позорище». Дмитрий Кузнецов высказался о судействе на матче 2DROTS – «Химки»
Медиакоманда покидает Кубок.
28.09.2023 19:07
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Барселона» объявила, что закончила финансовый год с большой прибылью
При этом «сине-гранатовые» не выплатили все долги.
28.09.2023 18:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Это не совпадение». Хави высказался о «Жироне», лидирующей в чемпионате Испании
Пока главное открытие Ла Лиги.
28.09.2023 18:47
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Изидор назвал Артёма Дзюбу легендой российского футбола
Форвард вернулся в РПЛ в прошлом году.
28.09.2023 18:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Александр Тарханов объяснил, с чем связаны сложности ЦСКА на старте сезона РПЛ
Армейцы пока далеко от медалей.
28.09.2023 18:39
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Химки» обыграли 2DROTS и выбили медийную команду из розыгрыша Кубка России
«Химки» обыграли 2DROTS и выбили медийную команду из розыгрыша Кубка России
Встреча завершилась со счётом 2:0.
28.09.2023 18:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.