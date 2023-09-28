«Стыдобища и позорище». Дмитрий Кузнецов высказался о судействе на матче 2DROTS – «Химки»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов раскритиковал судейство на матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России с «Химками».

Медиаклуб потерпел поражение – 0:2. При этом 2DROTS играл в меньшинстве с 25‑й минуты из‑за удаления форварда Годфреда Клуцея (Гаучо) за две желтые карточки.

«Не знаю, что произошло с Гаучо. Первый «горчичник» — по делу. Вторую карточку посмотрели – там даже контакта не было. Пусть это будет на совести судьи. Я ему дам свой телефон, пусть дома разберёт эпизод и мне позвонит. Стыдобища и позорище судить так», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне 2DROTS одолели «Чертаново» (3:0), но уступили в 1/128 финала ивановскому «Текстильщику» - 1:1, пен. 3:5.