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«Стыдобища и позорище». Дмитрий Кузнецов высказался о судействе на матче 2DROTS – «Химки»

Медиакоманда покидает Кубок.
28 сентября 2023 19:07
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов раскритиковал судейство на матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России с «Химками».

Медиаклуб потерпел поражение – 0:2. При этом 2DROTS играл в меньшинстве с 25‑й минуты из‑за удаления форварда Годфреда Клуцея (Гаучо) за две желтые карточки.

«Не знаю, что произошло с Гаучо. Первый «горчичник» — по делу. Вторую карточку посмотрели – там даже контакта не было. Пусть это будет на совести судьи. Я ему дам свой телефон, пусть дома разберёт эпизод и мне позвонит. Стыдобища и позорище судить так», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне 2DROTS одолели «Чертаново» (3:0), но уступили в 1/128 финала ивановскому «Текстильщику» - 1:1, пен. 3:5.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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