Вратарь «Химок» Митрюшкин: 2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин подвёл итоги матча с 2DROTS (2:0) в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.

«Знаю их уровень, знаю несколько футболистов. Мы с ними вместе играли в академиях. Я знаю то, что они могут играть на хорошем уровне. Мы готовились, как к серьезной игре. 2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная. Они молодцы. Я уже сказал им, что они навязали нам хорошую борьбу», - цитирует Митрюшкина «Спорт-Экспресс».

Также страж ворот «Химок» добавил, что 2DROTS могут конкурировать с клубами ФНЛ по качеству игры.

Ранее главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов раскритиковал судейство на матче с «Химками».