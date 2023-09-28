Талалаев оценил победу «Химок» над 2DROTS в рамках Кубка России

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвёл итоги матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России, в котором его команда обыграла 2DROTS со счётом 2:0.

«Мы учли ошибки предыдущих соперников 2DROTS. Моя команда сыграла качественно. Но с реализацией проблема. Мы могли забить сегодня и пять. Не имели права проигрывать сегодня? Я имею право на все. Я тренер команды, которая только строится. Сейчас у меня эмоции только от победы. Я с уважением отношусь к Диме Кузнецову. Сейчас лишний раз в этом убедился. Прошу поддержать его», — приводит слова 50-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Следующий соперник «Химок» в Кубке России станет известен после того, как состоится жеребьёвка в пятницу, 29 сентября.