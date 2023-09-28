Юран намерен через два года бороться за чемпионство РПЛ

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о своих задачах на ближайшее время в профессиональном плане.

«Хочу ли добиться результата с одним из топ‑клубов? Бороться за чемпионство! Через сколько планирую этого достичь? Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два», – приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля. Он сменил в должности главного тренера нижегородцев Артёма Горлова. Под руководством 54-летнего специалиста команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). «Пари НН» обыграл в стыковых матчах московскую «Родину» (3:0, 0:2).

В текущем сезоне чемпионата России нижегородский клуб набрал 14 очков в девяти турах и занимает седьмое место в турнирной таблице.