Анатолий Воробьёв: Волька Костыльков из РФС не найдёт своего Хоттабыча ни в УЕФА, ни в АФК

​Экс-генсек РФС Анатолий Воробьёв отреагировал на очередное предложение по переходу Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Все бутылки, из которых наш футбольный джинн может выбраться на свободу, плотно закупорены. И с помощью азиатских сакэ и соджу отобраться на ЧМ также невозможно, как и пытаться открыть «футбольный европейский Хеннесси», пока не пройдёт время и он не превратится из WSOP в ХO. Так что повзрослевший Волька Костыльков из РФС не найдёт своего старика Хоттабыча ни в УЕФА, ни в АФК», - цитирует Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, отечественные клубы и сборные были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года. Тем не менее, накануне УЕФА внёс послабление в список санкций и разрешил юношеским командам (U-17) проводить официальные матчи.