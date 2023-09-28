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Анатолий Воробьёв: Волька Костыльков из РФС не найдёт своего Хоттабыча ни в УЕФА, ни в АФК

Останется ли российский футбол в Европе или переедет в Азию?
28 сентября 2023 19:28
автор: Тимур Пацюк

​Экс-генсек РФС Анатолий Воробьёв отреагировал на очередное предложение по переходу Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Все бутылки, из которых наш футбольный джинн может выбраться на свободу, плотно закупорены. И с помощью азиатских сакэ и соджу отобраться на ЧМ также невозможно, как и пытаться открыть «футбольный европейский Хеннесси», пока не пройдёт время и он не превратится из WSOP в ХO. Так что повзрослевший Волька Костыльков из РФС не найдёт своего старика Хоттабыча ни в УЕФА, ни в АФК», - цитирует Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, отечественные клубы и сборные были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года. Тем не менее, накануне УЕФА внёс послабление в список санкций и разрешил юношеским командам (U-17) проводить официальные матчи.

источник: «Евро-футбол.ру»
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