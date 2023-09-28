Мор прокомментировал победу «Химок» над 2DROTS в матче Кубка России

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о прошедшем матче Пути регионов Кубка России, в котором «Химки» обыграли медийный клуб 2DROTS со счётом 2:0.

«Игра «Химок» на меня впечатления не произвела. Те молодые футболисты, которые играли, не могут пока приносить команде пользу в борьбе за выход в РПЛ. Видно, что у команды есть реальные футболисты. А есть те, кто явно не помощники. И если они будут появляться на поле, команде будет очень сложно решить задачу», — приводит слова Мора «Матч Премьер».

Следующий соперник «Химок» в Кубке России станет известен после того, как состоится жеребьёвка в пятницу, 29 сентября.