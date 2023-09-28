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Ветеран ЦСКА Пономарёв: Марио Фернандес - показушник, как и все южане, а толку от него нет

В стане красно-синих затаили большую обиду на бразильца.
28 сентября 2023 19:34
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о защитнике «Зенита» Марио Фернандесе.

«Если поставить Фернандеса, то оборона рассыпается. Он никакой. Это показушник, как и все южане, а толку от него нет. Да, он может забить мяч, но это не показатель. Думаю, Семак его не поставит на матч с «Оренбургом», - цитирует Пономарёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Марио 10 сезонов своей карьеры провёл в ЦСКА. Летом 2023 года Фернандес, несмотря на джентельменское соглашение с армейцами, перебрался в «Зенит». За сине-бело-голубых он успел провести 11 матчей (611 минут), но не отметился результативными действиями.

источник: «Евро-футбол.ру»
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