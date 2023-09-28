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LFPC обратилась к Инфантино с просьбой отстранить Это'О с поста главы Федерации футбола Камеруна

Функционера обвиняют в коррупции.
28 сентября 2023 19:41
автор: Денис Владимиров

Лига профессионального футбола Камеруна (LFPC) обратилась к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с просьбой отстранить от занимаемой должности главы Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О. Об этом сообщает Marca.

Ранее в СМИ появилась информация об участии Это'О в договорных матчах. Сам функционер опроверг эти слухи.

В письме, направленном LFPC на имя Инфантино, приводятся обвинения в адрес Это'О в коррупции и организации договорных матчей. В организации призывают президента ФИФА принять твёрдое решение в отношении камерунского функционера.

Ранее сообщалось, что Это'О предлагал взятку судье, чтобы он помог камерунцам пройти в финальный тур чемпионата мира в Катаре.

источник: Marca
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