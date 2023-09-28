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Футболист тульского «Арсенала» стал жертвой мошенников, вложив 2 млн рублей в криптовалюту

Алексей Померко надолго запомнит этот день.
Футболист тульского «Арсенала» стал жертвой мошенников, вложив 2 млн рублей в криптовалюту
28 сентября 2023 19:45
автор: Тимур Пацюк
автор фото: РИА Новости

Футболист тульского «Арсенала» Алексей Померко стал жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал Банкста.

Хавбек попросил приятеля съездить вместо него на встречу для покупки криптовалюты в Москву-Сити. Игрок «Арсенала» передал другу через посредника 10 тысяч долларов и прислал адрес ресторана, куда должен был приехать продавец криптовалюты. Пришедший представился Исламом. Сначала футболист дал ему наличные. Ислам перевёл их на криптокошелёк и показал скриншот о поступлении электронной валюты. Сделка завершилась успешно.

После этого Померко решил купить ещё криптовалюты. Он снова попросил приятеля совершить сделку по той же схеме и передал ему уже 24,5 тысячи долларов. Вторую встречу назначили в пивном баре в Москва-Сити. Ислам пришёл с другим мужчиной, взял деньги, показал скриншот перевода и быстро уехал. Во второй раз деньги на криптокошелёк не пришли.

Добавим, что Александр Померко является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Торпедо», «Амкар», «Краснодар», «Крылья Советов», «Оренбург».

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