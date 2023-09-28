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Изидор: до последней минуты трансферного окна мы делали всё, чтобы «Метц» и «Локо» договорились

Француз не хотел оставаться в московской команде.
28 сентября 2023 19:53
автор: Денис Владимиров

Французский форвард санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о сорвавшемся переходе из московского «Локомотива» в клуб Лиги 1 «Метц».

«До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать всё возможное, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: «Пожалуйста, примите это предложение». К тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе», – приводит слова Изидора «Чемпионат».

Изидор был арендован «Зенитом» в начале сентября 2023 года. 23-летний футболист будет выступать за петербуржцев на правах аренды до конца сезона-2023/24, после чего сине-бело-голубые выкупят игрока.

Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

источник: Чемпионат.com
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