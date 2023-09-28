Акинфеев объяснил, почему его не волнует переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением по поводу того, что бывший игрок московского клуба Марио Фернандес минувшим летом перешёл в «Зенит».

«Не знаю, правильное оно или нет — но это мое мнение. Мне неинтересно, что там Марио обещал и подписал. Он захотел — взял и уехал. Меня спрашивали: ты хочешь возвращения Фернандеса? Я отвечал: «Если человек хочет, то он сделает это». Марио выбрал другую историю. Меня судьба Марио не волнует по одной простой причине — у него есть своя голова на плечах», — приводит слвоа Акинфеева sport24.ru.

Фернандес на протяжении десяти лет выступал в составе ЦСКА (2012-2022). Летом прошлого года он приостановил карьеру, однако позже вернулся в профессиональный футбол и в прошедшее межсезонье подписал контракт с «Зенитом». С тех пор за команду Сергея Семака он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями.