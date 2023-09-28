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Полузащитник «Химок» Магомедов: Гаучо – хороший нападающий, но парень перегорел

Подмосковный клуб в большинстве обыграл 2DROTS.
28 сентября 2023 20:04
автор: Денис Владимиров

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал победу в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России с медийным клубом 2DROTS.

Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счётом 2:0 в пользу химчан. С середины первого тайма 2DROTS играли в меньшинстве после удаления за две жёлтые карточки форварда Годфреда Клуцея (Гаучо).

«Удаление предопределило результат? Гаучо — хороший нападающий, много разговоров о нём. Думаю, парень перегорел просто. Не могу сказать, что это сильно повлияло на игру. Мы и так должны были доминировать и выигрывать», — приводит слова Магомедова «Чемпионат».

«Химки» вышли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Соперник команды по следующему раунду определится позже.

источник: Чемпионат.com
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