Полузащитник «Химок» Магомедов: Гаучо – хороший нападающий, но парень перегорел

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал победу в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России с медийным клубом 2DROTS.

Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счётом 2:0 в пользу химчан. С середины первого тайма 2DROTS играли в меньшинстве после удаления за две жёлтые карточки форварда Годфреда Клуцея (Гаучо).

«Удаление предопределило результат? Гаучо — хороший нападающий, много разговоров о нём. Думаю, парень перегорел просто. Не могу сказать, что это сильно повлияло на игру. Мы и так должны были доминировать и выигрывать», — приводит слова Магомедова «Чемпионат».

«Химки» вышли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Соперник команды по следующему раунду определится позже.