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Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение телеведущей «Матч ТВ»

Избранницей футболиста стала Яна Ромашкина.
Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение телеведущей «Матч ТВ»
28 сентября 2023 20:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: соцсети Яны Ромашкиной

Фланговый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

Сотрудница спортивного издания опубликовала изображение с обручальным кольцом на безымянном пальце и комментарием: «Я сказала да».

соцсети Яны Ромашкиной

Ранее на её странице появилась совместная фотография с футболистом железнодорожников и записью: «Похоже, у нас есть новая пара».

Тикнизян перешёл в «Локомотив» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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