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В «Наполи» заявили, что не хотели высмеять Осимхена постом в соцсетях

Игрока ранило видео промаха с пенальти.
28 сентября 2023 20:19
автор: Денис Владимиров

Итальянский футбольный клуб «Наполи» выпустил официальное заявление по ситуации с нигерийским форвардом команды Виктором Осимхеном.

Ранее сообщалось, что нападающий остался недоволен видеороликом, который неаполитанцы опубликовали в своих соцсетях. В указанном видео клуб в юмористической форме отреагировал на промах футболиста с 11-й метровой отметки. В ответ Осимхен удалил со своей страницы все фотографии, связанные с «Наполи».

«Клуб никогда не намеревался оскорбить или высмеять Виктора Осимхена, одного из лидеров команды. В соцсетях новости всегда подаются с творческим подходом, без намерений насмехаться или обидеть, как в случае с Осимхеном», – говорится в заявлении пресс-службы «Наполи».

Осимхен перешёл в «Наполи» из французского «Лилля» в 2020 году. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл в составе клуба семь матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

В активе Осимхена 27 матчей и 20 голов в составе сборной Нигерии.

источник: ФК «Наполи»
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