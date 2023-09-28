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Президент Медиалиги оценил игру 2DROTS в Кубке России

Последний представитель турнира среди не профессионалов дошел до 4-го раунда пути регионов.
28 сентября 2023 20:23
автор: Максим Скороходов

Президент Медиалиги Николай Осипов оценил игру 2DROTS в Кубке России.

«Ребята не переставали тренироваться. Многие, кто пришёл из новичков, втянулись в коллектив. Сыгранность, слаженность и мастерство тренерского штаба говорят сами за себя. Уверен, что за прошедшие четыре раунда Пути регионов лучшим вратарём турнира является Сычёв — человек взял три пенальти подряд, два из которых в Кубке. По качеству футбола, который показывает Влад Ослоновский, это лучший игрок на своей позиции среди команд, которые прошли до данного этапа», - приводит «Чемпионат» слова главы Медиалиги.

2DROTS выступали в пути регионов и дошли до 4-го раунда Кубка России, где проиграли «Химкам» (0:2). Эта игра стала первым поражением 2DROTS от профессиональной команды в основное время.

Следующий соперник «Химок» в Кубке России станет известен после того, как состоится жеребьёвка в пятницу, 29 сентября.

источник: Чемпионат.com
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