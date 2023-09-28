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Акинфеев считает, что отъезд в Европу является личным выбором каждого футболиста

Вратарь ЦСКА не увидел крамолы в словах Карпина.
28 сентября 2023 20:29
автор: Денис Владимиров

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистом уезжать в европейские команды.

«Если их кто-то там ждёт, то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет? Никто не скажет, плохо это или хорошо. Это твой выбор. Захотел — уехал, попробовал. Получилось — окей. Нет — ну извините», — цитирует Акинфеева «Российская газета».

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Он дебютировал в составе основной команды армейцев в 2003 году. В составе столичного клуба он сыграл 746 матчей, в 311 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне 37-летний голкипер провёл восемь игр, в которых пропустил 11 мячей. В двух встречах он отыграл «на ноль».

источник: «Российская газета»
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