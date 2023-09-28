Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«Захарян чувствует себя хорошо после болезни. Он работает в общей группе, в обычном режиме. Вся команда готовится к субботнему матчу против «Атлетик» из Бильбао», - цитирует заявление пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне, выступая за московское «Динамо», полузащитник провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором четырёх забитых мячей и семи результативных передач.