ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад»

Россиянин перенёс коронавирус.
28 сентября 2023 20:41
автор: Александр Кожевников

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«Захарян чувствует себя хорошо после болезни. Он работает в общей группе, в обычном режиме. Вся команда готовится к субботнему матчу против «Атлетик» из Бильбао», - цитирует заявление пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне, выступая за московское «Динамо», полузащитник провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором четырёх забитых мячей и семи результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
Алан Дзагоев перешёл в греческую «Ламию»
С июля нынешнего года хавбек находился в статусе свободного агента.
28.09.2023 20:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Акинфеев назвал Сочи лучшим местом для завершения карьеры
Вратарь ЦСКА ответил на вопрос об уходе из футбола.
28.09.2023 20:54
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Фантазии комментировать не привык». Колосков – о словах Юрана про борьбу за чемпионство
Тренер «Пари НН» поставил себе высокую цель.
28.09.2023 20:44
Футбол
автор: Денис Владимиров
Президент 2DROTS уверен, что медийному клубу по силам добраться до команд РПЛ
Сегодня, 28 сентября, медиаклуб проиграл «Химкам».
28.09.2023 20:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Акинфеев считает, что отъезд в Европу является личным выбором каждого футболиста
Вратарь ЦСКА не увидел крамолы в словах Карпина.
28.09.2023 20:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
Президент Медиалиги оценил игру 2DROTS в Кубке России
Последний представитель турнира среди не профессионалов дошел до 4-го раунда пути регионов.
28.09.2023 20:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Наполи» заявили, что не хотели высмеять Осимхена постом в соцсетях
Игрока ранило видео промаха с пенальти.
28.09.2023 20:19
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.