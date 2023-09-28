«Фантазии комментировать не привык». Колосков – о словах Юрана про борьбу за чемпионство

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова главного тренера нижегородского «Пари НН» Сергея Юрана, который заявил, что через два года будет бороться за победу в РПЛ с одним из топ-клубов.

«Чьи‑то чужие фантазии комментировать не привык», – приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Юран стал главным тренером «Пари НН» в начале апреля. В нынешнем сезоне команда 54-летнего специалиста занимает седьмое место в таблице РПЛ после девяти туров. В активе нижегородцев 14 очков. В следующем туре «Пари НН» 30 сентября сыграет в гостях с московским «Локомотивом».