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«Фантазии комментировать не привык». Колосков – о словах Юрана про борьбу за чемпионство

Тренер «Пари НН» поставил себе высокую цель.
28 сентября 2023 20:44
автор: Денис Владимиров

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова главного тренера нижегородского «Пари НН» Сергея Юрана, который заявил, что через два года будет бороться за победу в РПЛ с одним из топ-клубов.

«Чьи‑то чужие фантазии комментировать не привык», – приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Юран стал главным тренером «Пари НН» в начале апреля. В нынешнем сезоне команда 54-летнего специалиста занимает седьмое место в таблице РПЛ после девяти туров. В активе нижегородцев 14 очков. В следующем туре «Пари НН» 30 сентября сыграет в гостях с московским «Локомотивом».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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