ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Акинфеев назвал Сочи лучшим местом для завершения карьеры

Вратарь ЦСКА ответил на вопрос об уходе из футбола.
28 сентября 2023 20:54
автор: Денис Владимиров

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место окончания карьеры — Сочи (улыбается). Кто‑то за деньги играет, кто‑то из‑за любви к футболу. Сейчас одна цель — играть как можно дольше. Контракт до лета, но это меня совсем не смущает», — цитирует Акинфеева «Российская газета».

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Он дебютировал в составе основной команды армейцев в 2003 году. В чемпионате РПЛ он сыграл 549 матчей, в 245 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Акинфеева 111 матчей в составе сборной России. В 2018 году он принял решение завершить карьеру в национальной команде.

источник: «Российская газета»
Артём Дзюба – о Карпукасе: он Мавроди или клоун из фильма «Оно»
Форвард «Локомотив» высказался о своих партнёрах по команде.
28.09.2023 21:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Панченко заявил, что хочет помочь «Химкам» выйти в РПЛ
Футболист стал игроком команды летом.
28.09.2023 21:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Монца» дома сыграла в вничью с «Болоньей» в матче 6-го тура Серии А
Игра прошла на арене «Бриантео».
28.09.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Фрозиноне» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче Серии А
Команды сохранили места в верхней части таблицы.
28.09.2023 21:27
Футбол
автор: Денис Владимиров
Хави высказался о работе судейства в пользу «Барселоны»
Испанская полиция проводит расследование по делу Хосе Негрейры.
28.09.2023 21:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мхитарян отказал клубу из Саудовской Аравии ради продления контракта с «Интером»
34-летний хавбек хочет играть в миланской команде.
28.09.2023 21:12
Футбол
автор: Денис Владимиров
Алан Дзагоев перешёл в греческую «Ламию»
Алан Дзагоев перешёл в греческую «Ламию»
С июля нынешнего года хавбек находился в статусе свободного агента.
28.09.2023 20:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.