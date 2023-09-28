Акинфеев назвал Сочи лучшим местом для завершения карьеры

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Поехал бы в Саудовскую Аравию? Нет. Лучшее место окончания карьеры — Сочи (улыбается). Кто‑то за деньги играет, кто‑то из‑за любви к футболу. Сейчас одна цель — играть как можно дольше. Контракт до лета, но это меня совсем не смущает», — цитирует Акинфеева «Российская газета».

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Он дебютировал в составе основной команды армейцев в 2003 году. В чемпионате РПЛ он сыграл 549 матчей, в 245 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Акинфеева 111 матчей в составе сборной России. В 2018 году он принял решение завершить карьеру в национальной команде.