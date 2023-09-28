Алан Дзагоев перешёл в греческую «Ламию»

Российский полузащитник Алан Дзагоев заключил контракт с «Ламией». Об этом сообщает пресс-служба греческой команды.

В данный момент сроки и условия трудового соглашения сторон остаются неизвестны.

После завершения сезона-2022/2023 у Дзагоева истёк контракт с «Рубином» и с тех пор он находится в статуса свободного агента. Ранее 33-летний футболист на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. На его счету также 59 игр, девять забитых мячей и восемь результативных передач в составе сборной России.