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Алан Дзагоев перешёл в греческую «Ламию»

С июля нынешнего года хавбек находился в статусе свободного агента.
Алан Дзагоев перешёл в греческую «Ламию»
28 сентября 2023 20:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Ламия"

Российский полузащитник Алан Дзагоев заключил контракт с «Ламией». Об этом сообщает пресс-служба греческой команды.

В данный момент сроки и условия трудового соглашения сторон остаются неизвестны.

После завершения сезона-2022/2023 у Дзагоева истёк контракт с «Рубином» и с тех пор он находится в статуса свободного агента. Ранее 33-летний футболист на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. На его счету также 59 игр, девять забитых мячей и восемь результативных передач в составе сборной России.

источник: «Советский спорт»
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