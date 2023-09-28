Мхитарян отказал клубу из Саудовской Аравии ради продления контракта с «Интером»

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян отказался от перехода в команду из Саудовской Аравии ради продления соглашения с миланским клубом. Об этом сообщает FC Inter News.

По данным источника, один из саудовских клубов связывался с представителем 34-летнего футболиста Рафаэлой Пиментой. Отмечается, что хавбеку предлагали двухлетний контракт, по которому он получал бы в два раза больше, чем в «Интере».

Мхитарян перешел в «Интер» из «Ромы» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.