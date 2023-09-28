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Мхитарян отказал клубу из Саудовской Аравии ради продления контракта с «Интером»

34-летний хавбек хочет играть в миланской команде.
28 сентября 2023 21:12
автор: Денис Владимиров

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян отказался от перехода в команду из Саудовской Аравии ради продления соглашения с миланским клубом. Об этом сообщает FC Inter News.

По данным источника, один из саудовских клубов связывался с представителем 34-летнего футболиста Рафаэлой Пиментой. Отмечается, что хавбеку предлагали двухлетний контракт, по которому он получал бы в два раза больше, чем в «Интере».

Мхитарян перешел в «Интер» из «Ромы» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

источник: FC Inter News
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