Хави высказался о работе судейства в пользу «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу того, что испанские арбитры судят в пользу каталонского клуба.

Напомним, что сине-гранатовых подозревают во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Ла Лиги Хосе Негрейры.

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда», — приводит слова 43-летнего специалиста Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошедшем сезоне каталонцы под его руководством стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.