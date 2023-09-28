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Хави высказался о работе судейства в пользу «Барселоны»

Испанская полиция проводит расследование по делу Хосе Негрейры.
28 сентября 2023 21:17
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу того, что испанские арбитры судят в пользу каталонского клуба.

Напомним, что сине-гранатовых подозревают во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Ла Лиги Хосе Негрейры.

«На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают «Барсе». Никогда», — приводит слова 43-летнего специалиста Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошедшем сезоне каталонцы под его руководством стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.

источник: El Mundo Deportivo
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