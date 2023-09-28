«Монца» дома сыграла в вничью с «Болоньей» в матче 6-го тура Серии А

Футболисты «Монцы» на своём поле сыграли вничью с «Болоньей» в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 0:0.

Гости превзошли хозяев по владению мячом (54 на 46) и по количеству ударов в створ (5-2). Показатель общего количества ударов оказался равным (7-7).

На 87-й минуте красно-синие остались вдесятером после того, как красную карточку заработал Алексис Салемакерс.

Таким образом, «Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, набрав шесть очков после шести проведённых матчей. «Болонья» располагается на 12-й строчке, имея в своём активе семь баллов.