«Фрозиноне» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче Серии А

«Фрозиноне» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась на домашней арене желто-синих и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 19-й минуе. Автором точного удара стал аргентинский нападающий Николас Гонсалес, которому ассистировал ганский полузащитник Альфред Дункан.

Хозяева смогли отыграться на 70-й минуте после гола аргентинского форварда Матиаса Суле.

«Фиорентина» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, «Фрозиноне» с девятью баллами располагается на восьмой строчке.