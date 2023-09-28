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«Фрозиноне» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче Серии А

Команды сохранили места в верхней части таблицы.
28 сентября 2023 21:27
автор: Денис Владимиров

«Фрозиноне» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоялась на домашней арене желто-синих и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд на 19-й минуе. Автором точного удара стал аргентинский нападающий Николас Гонсалес, которому ассистировал ганский полузащитник Альфред Дункан.

Хозяева смогли отыграться на 70-й минуте после гола аргентинского форварда Матиаса Суле.

«Фиорентина» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, «Фрозиноне» с девятью баллами располагается на восьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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