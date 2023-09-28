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Панченко заявил, что хочет помочь «Химкам» выйти в РПЛ

Футболист стал игроком команды летом.
28 сентября 2023 21:29
автор: Денис Владимиров

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко высказался о своём положении в подмосковном клубе.

«Правильный ли выбор сделал, перейдя в «Химки? Считаю, что правильный. «Химки» ставят задачу выхода в РПЛ, и я хочу помочь команде в этом», — цитирует Панченко Metaratings.

28 сентября Панченко отметился забитым мячом в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России с медиаклубом 2DROTS (2:0).

33-летний футболист стал игроком подмосковной команды летом 2023 года. В составе «Химок» он сыграл восемь матчей и забил два мяча.

После 11 туров в нынешнем сезоне чемпионата Первой лиги химчане с 17 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

источник: Metaratings.ru
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