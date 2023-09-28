Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выделил главные качества своих одноклубников.

«Кто самый юморной? Здесь я не могу себя хвалить. Наир Тикнизян тоже забавный, шебутной. Скромный? Наверное, Карпукас. Он даже когда мячи отбирает, ему неловко. Кто стильный? Я за такими вещами не очень смотрю. Стильный, модный — это к другим ребятам. Пусть будет Максим Ненахов. Это я так просто сказал. Просто чтобы ему приятно было. Худшая прическа? Карпукас. Мы никак не можем определиться: он Мавроди или клоун из фильма «Оно». Я, скорее, за Мавроди (смеется)», – приводит слова 35-летнего футболиста пресс-служба железнодорожников.

После девяти сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова примут на своём поле «Пари НН» (30 сентября).