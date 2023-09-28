«Будё-Глимт» с Хайкиным пробился в финал Кубка Норвегии

«Будё-Глимт» на выезде одержал победу над «Волеренгой» в полуфинальном матче Кубка Норвегии со счётом 4:2.

В составе победителей голы забили Ульрик Салтнес (3-я минута) и Адам Сёренсен (90+5), а Фарис Мумбанья оформил дубль (56, 86). За хозяев двумя забитыми мячами отметился Андрей Илич (15, 59).

Российский вратарь гостей Никита Хайкин провёл на поле всю игру.

Таким образом, «Будё-Глимт» вышел в финал Кубка Норвегии, где сыграет против «Мольде».

Кубок Норвегии.

1/2 финала.

«Волеренга» – «Будё-Глимт» – 2:4 (1:1)

Голы: Илич, 15, 59 – Салтнес, 3. Мумбанья, 56, 86. Сёренсен, 90+5.