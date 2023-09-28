«Плоско, но смешно». Тикнизян высказался о шутках Дзюбы

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, кого из одноклубников он считает самым смешным.

«Ответ, наверное, очевиден. Это Артём Дзюба. У него язык, как говорится, без костей. Если с ним в одном помещении находиться около 10 минут, очень сильно сводит скулы, потому что он шутит. Плоско, но смешно», — сказал Тикнизян в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. С тех за команду Михаила Галактионова он сыграл 22 матча, забил десять голов и отдал семь результативных передач.