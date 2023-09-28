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«Плоско, но смешно». Тикнизян высказался о шутках Дзюбы

Наир назвал Артёма самым смешным одноклубником.
28 сентября 2023 22:21
автор: Александр Кожевников

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, кого из одноклубников он считает самым смешным.

«Ответ, наверное, очевиден. Это Артём Дзюба. У него язык, как говорится, без костей. Если с ним в одном помещении находиться около 10 минут, очень сильно сводит скулы, потому что он шутит. Плоско, но смешно», — сказал Тикнизян в видео, которое опубликовала пресс-служба «Локомотива».

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. С тех за команду Михаила Галактионова он сыграл 22 матча, забил десять голов и отдал семь результативных передач.

источник: ПФК «Локомотив»
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