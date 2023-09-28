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Хавбек «Антверпена» Вермерен входит в шорт-лист трёх топ-клубов

Игрок является воспитанником бельгийской команды.
28 сентября 2023 22:42
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен в скором времени может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, 18-летнего футболиста рассчитывают подписать «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон», «Аякс» и «Лейпциг».

Вермерен является воспитанником академии «Антверпена». Всего за основную команду он сыграл 46 матчей, отметился одним забитым мячом и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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