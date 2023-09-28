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Агент Дркушича: Ваня забыл о срыве перехода в «Нант» и сконцентрирован только на «Сочи»

Словенский защитник ещё надеется перебраться в Европу.
28 сентября 2023 22:46
автор: Денис Владимиров

Младен Ратковица, агент словенского защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал об эмоциях футболиста после того, как российский клуб не отпустил его во французский «Нант».

В августе 2023 года «Нант» обращался в «Сочи» по поводу трансфера игрока, однако руководство южан не отпустило словенца.

«Первое время у Вани был стресс, но он остается профессионалом. Сейчас он сконцентрирован на выступлениях за «Сочи». Он забыл об этой ситуации и будет думать только о «Сочи», пока не возникнет какая‑то ещё интересная возможность», – приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб восемь матчей, в которых отметился одним мячом. Контракт футболиста с «Сочи» рассчитан до 2025 года.

источник: «РБ-Спорт»
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