Бенжамен Павар объяснил, почему принял решение перейти в «Интер»

Фланговый защитник «Интера» Бенжамен Павар назвал причину, по которой решил присоединиться к миланскому клубу.

«Я пробыл в Германии семь лет и почувствовал, что пришло время для нового вызова. «Интер» — клуб с такой историей, написанной такими легендами, как Хавьер Санетти, который сегодня здесь работает. Я в «Интере», чтобы проявить себя в той роли, которую предпочитаю, где я могу поделиться своим опытом с командой», — приводит слова 27-летнего футболиста Football Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее Павар играл в составе «Баварии», за которую выступал с июля 2019 года. Всего за мюнхенскую команду он провёл 163 матча, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Согласно порталу Tranfermarkt, его рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.