Форвард «Крыльев Советов» Салтыков признался, что желает возвращения российских клубов в еврокубки

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков ответил на вопрос о личных задачах в футбольной сфере.

«Главное – я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков. В чём надо добавить? В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев «пихает» за это. Но правильно делает», – приводит слова 19-летнего футболиста «Чемпионат».

Салтыков присоединился к «Крыльям Советов» в прошлом году. В нынешнем сезоне за самарский клуб он провёл 12 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро.

С февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.