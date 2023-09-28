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Френк Лебёф: руководству «Челси» нужно быстро что-то менять, иначе они убьют клуб

Лондонцы после шести туров рядом с зоной вылета.
28 сентября 2023 23:18
автор: Денис Владимиров

Бывший защитник сборной Франции и лондонского «Челси» Френк Лебёф прокомментировал последние результаты клуба.

В шести матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» выиграл всего однажды и с пятью очками занимает 14–е место в турнирной таблице.

«Челси» — команда среднего уровня. Привлечь игроков будет сложно, такие футболисты, как Мбаппе, не захотят приходить. Большие игроки хотят играть в Лиге чемпионов. Я ничего не имею против Тодда Боули, но им необходимо быстро что-то менять, иначе они убьют клуб», – цитирует Лебёфа Casinos En Ligne.

В следующем туре АПЛ «Челси» 2 октября сыграет в гостях с «Фулхэмом».

источник: «Советский спорт»
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