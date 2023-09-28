Бывший полузащитник «Севильи» Гомес перейдёт в «Монцу»

«Монца» в ближайшее время подпишет бывшего полузащитника «Севильи» Алехандро Папу Гомеса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, стороны согласовали условия трудового соглашения. Завтра, 29 сентября, 35-летний футболист пройдёт медицинское обследование для завершения перехода.

1 сентября 2023 года «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом. За красно-белых аргентинец провёл 90 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов и оформил шесть ассистов. В прошедшем сезоне он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и победителем Лиги Европы.