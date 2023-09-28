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Бывший полузащитник «Севильи» Гомес перейдёт в «Монцу»

В начале месяца игрок расторг контракт с испанским клубом.
28 сентября 2023 23:19
автор: Глеб Шевяков

«Монца» в ближайшее время подпишет бывшего полузащитника «Севильи» Алехандро Папу Гомеса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, стороны согласовали условия трудового соглашения. Завтра, 29 сентября, 35-летний футболист пройдёт медицинское обследование для завершения перехода.

1 сентября 2023 года «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом. За красно-белых аргентинец провёл 90 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов и оформил шесть ассистов. В прошедшем сезоне он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и победителем Лиги Европы.

источник: Sky Sport Italia
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